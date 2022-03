information fournie par France 24 • 30/03/2022 à 08:00

A la Une de la presse, ce mercredi 30 mars, le bilan des négociations russo-ukrainiennes à Istanbul, des pourparlers qualifiés de «substantifs» par la Russie et accueillis avec un mélange d’espoir et de perplexité par la presse. L’impact du conflit sur le continent africain, où l’influence russe grandit. Et les résultats des matchs de barrage de la zone Afrique et de la zone Europe, pour la Coupe du monde de football.