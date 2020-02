France 24 • 28/02/2020 à 12:26

Premières s'intéresse cette semaine à la première nomination aux Oscars et César 2020 pour le film "Nefta Football Club". Rencontre avec son réalisateur Yves Piat et l'un de ses deux producteurs Damien Megherbi (Les Valseurs). Ce court-métrage connaît un succès fou. Plein d'humour, écrit au cordeau et baigné de lumière, il a été tourné en Tunisie et parle d'enfance, d'innocence et de frontières.