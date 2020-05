"Ne laissez pas Mohamed Ben Salmane redorer son image"

France 24 • 19/05/2020 à 10:15

Dans la presse, ce matin, la tribune de l'ancienne compagne du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi, mettant en garde les dirigeants du football britannique. Et aussi : l'alerte contre l'oubli des maladies infectieuses et parasitaires, éclipsées par l'épidémie du coronavirus, mais qui sèment pourtant toujours la mort dans les pays en voie de développement. Et l'hommage à l'acteur français disparu Michel Piccoli.