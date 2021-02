AFP Video • 05/02/2021 à 17:10

SONORELe président français Emmanuel Macron condamne "avec la plus grande fermeté" l'expulsion de trois diplomates allemand, suédois et polonais par la Russie, et au-delà l'ensemble de la gestion par Moscou de l'affaire de l'opposant Alexei Navalny, à l'issue d'un conseil de défense franco-allemand avec Angela Merkel.