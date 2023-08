information fournie par AFP Video • 12/08/2023 à 17:51

Images des secours et des fourgons mortuaires entrant et sortant de la zone portuaire de Calais après le naufrage d'un bateau de migrants. Nouveau drame dans la Manche: six exilés, dont un Afghan, ont péri après le naufrage dans la nuit de leur embarcation tentant de gagner l'Angleterre.