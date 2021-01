AFP Video • 11/01/2021 à 17:15

IMAGES Le président russe Vladimir Poutine accueille les dirigeants arménien et azerbaïdjanais, Nikol Pachinian et Ilham Aliev, pour des pourparlers à Moscou visant à développer l'accord de cessation des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh.