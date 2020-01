Nacelle volante, pare-brise intelligent et vibromasseurs au CES de Las Vegas

AFP Video • 06/01/2020 à 15:47

Un robot "plein d'amour", une nacelle volante, un pare-brise intelligent et des vibromasseurs: aperçu de quelques objets qui se sont fait remarquer lors de l'avant-première du salon annuel de l'électronique à Las Vegas. Du 7 au 10 janvier, quelque 175.000 visiteurs vont parcourir les allées du Consumer Electronics Show (CES) et s'émerveiller devant les derniers robots et objets connectés.