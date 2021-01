AFP Video • 12/01/2021 à 19:30

Succès dément puis scandale planétaire d'un duo qui ne chante pas sur son disque: le Français Fab Morvan a survécu aux Milli Vanilli, jamais lâché la musique et raconte sa folle histoire. Un livre s'apprête à sortir et un biopic est en cours de production aux États-Unis pour raconter l'ascension et les déboires du groupe.