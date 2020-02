Municipales : trois femmes dans la bataille pour Paris

France 24 • 26/02/2020 à 12:00

À moins de trois semaines des élections municipales en France, nous vous un reportage sur la bataille pour Paris. Parmi les nombreux candidats en course pour remporter la capitale, trois femmes se détachent et caracolent en tête des sondages : Anne Hidalgo, la maire socialiste sortante, Rachida Dati, candidate des Républicains, et Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé et candidate du parti présidentiel LREM. Quels sont leurs programmes et leurs différences ? Quelles alliances pourraient-elles conclure avec les autres candidats au second tour ? Éléments de réponse.