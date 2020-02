Municipales-retrait de Griveaux : à l'heure des réseaux sociaux, la fin de la vie privée ?

France 24 • 14/02/2020 à 20:09

Dans une semaine dans le monde, on revient sur l'épidémie de coronavirus qui ne cesse de gagner du terrain. L'OMS qualifie ce virus qu'elle a nommé Covid -19 de "menace très grave pour le monde". On aborde également les primaires démocrates aux Etats-Unis. Bernie Sanders a remporté cette semaine avec une courte avance la deuxième manche de la primaire dans le New Hampshire. Et on finit avec la France et ce coup de tonnerre : le candidat de LREM Benjamin Griveaux renonce à etre candidat la mairie de Paris après la diffusion de vidéos à caractères sexuelles.