Municipales : en banlieue parisienne, un candidat de 18 ans

AFP Video • 03/03/2020 à 20:20

"Quand on est jeune on n'a pas forcément la parole même quand on a des choses à dire" : à 18 ans, Victor Pailhac, étudiant en philosophie et membre d'un parti écologiste, se présente comme candidat à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines.