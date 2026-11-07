Municipales en Afrique du Sud. Plus de 99 % des bulletins ont été dépouillés. Les résultats seront annoncés demain, après vérification de près de 200 contestations. Mais les tendances sont claires : l’ANC est en recul historique, en passant à peine la barre des 30 %. Avec 24,6 %, l’Alliance démocratique de Geordin Hill-Lewis, maire du Cap, s’impose comme la deuxième force politique du pays.
Municipales en Afrique du Sud: déroute historique de l'ANC qui passe à peine les 30%
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