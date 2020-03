Municipales: à Majastres, 4 habitants et 19 électeurs pour choisir le "papa" du village

AFP Video • 05/03/2020 à 19:19

Majastres, quatre habitants, sept conseillers municipaux, dix-neuf électeurs, et son maire, "Jeannot", "le papa" de ce hameau des Alpes-de-Haute-Provence. "On n'est pas tout à fait au paradis, mais pas loin", sourit Jean Sevenier, candidat à un second mandat.