Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Nina Masson reçoit Antoine Dole, alias Mr Tan, le créateur de "Mortelle Adèle", cette petite héroïne impertinente qui n’a peur de rien… et surtout pas de désobéir ! Avec 30 millions d'exemplaires vendus et 16 pays conquis en quatorze années d'existence, Mortelle Adèle est devenue un phénomène de la littérature jeunesse.
Mr Tan, créateur de "Mortelle Adèle" : "Le métier des enfants c'est de rire, s'amuser et grandir"
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