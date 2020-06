Mouvements dans un marché de Pékin après de nouveaux cas de coronavirus dans la capitale

AFP Video • 13/06/2020 à 09:59

Des personnes et des propriétaires de stands déplacent des caisses et des cartons de fruits de mer et de marchandises au marché de Jingshen, dans le district de Fengtai à Pékin, alors que certaines parties de la capitale sont mises en quarantaine après la découverte de nouveaux cas de coronavirus. Sept cas de contamination au Covid-19 ont été recensés dans les environs d'un marché local, dont six samedi, selon les autorités sanitaires.