Près de 300 enseignants ont été blessés depuis le début du mouvement lycéen à la mi-septembre, fait savoir le porte-parole par intérim du gouvernement, Mathieu Lefèvre, lors du compte-rendu à la presse du Conseil des ministres.
Mouvement lycéen : près de 300 blessés parmi les enseignants, selon le gouvernement
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