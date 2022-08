information fournie par AFP Video • 23/08/2022 à 12:28

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov reçoit son homologue syrien Fayçal Moqdad à Moscou, pour échanger leurs point de vue sur l'actualité régionale et mondiale de façon approfondie et aborder l'état et le développement des relations multiformes entre la Russie et la Syrie, indique le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères.