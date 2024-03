information fournie par AFP Video • 14/03/2024 à 18:04

Images montrant les préparatifs d'un bureau de vote à Moscou avant l'élection présidentielle, du 15 au 17 mars. Les bulletins de votes sont tamponnés et signés par les membres de la commission électorale et le matériel nécessaire au vote est installé. Le scrutin débute demain à 8 heures et se poursuivra jusqu'à ce dimanche à 20 heures. Le président sortant Vladimir Poutine, qui dirige le pays depuis le début du siècle, est très largement favori pour remporter un nouveau mandat de six ans. IMAGES