information fournie par AFP Video • 03/04/2024 à 10:02

"Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition, puis la mort de l'enfant Émile", déclare le procureur d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon lors d'une conférence de presse, trois jours après la découverte d'ossements du garçonnet disparu début juillet dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence. SONORE