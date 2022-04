information fournie par AFP Video • 07/04/2022 à 18:10

Si Samuel Paty "avait été placé sous protection policière", l'attentat "aurait pu être évité", a affirmé jeudi Me Virginie Le Roy, avocate d'une partie de la famille du professeur qui, un an et demi après son assassinat, porte plainte contre l'administration, qu'elle considère fautive de ne pas l'avoir protégé.