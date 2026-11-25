Trois ans après la mort de Nahel Merzouk, la cour d'appel de Versailles a ordonné mardi que le policier soit jugé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre.
Mort de Nahel : la justice confirme en appel le renvoi du policier pour meurtre
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