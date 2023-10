Mondial-2030 : une édition historique et polémique

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 21:02

La Coupe du monde 2030 de football sera la première de l'Histoire à se disputer sur trois continents. La Fifa a annoncé retenir la candidature commune du Maroc, de l'Espagne et du Portugal, avec trois matches en Amérique du Sud, une décision qui fait parler. L'Arabie saoudite est en position de force pour 2034. L'entraîneur italien de l’OM, Gennaro Gattuso, est toujours en quête de son premier succès en Ligue 1, après la plainte déposée par le président Pablo Longoria contre les supporters. Ce week-end, Lens reçoit Lille pour le derby du Nord, Arsenal et Manchester City s'affrontent dans un match crucial pour la course au titre.