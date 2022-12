Mondial-2022 : un duel attendu entre Messi et Modric pour la demi-finale Argentine-Croatie

information fournie par France 24 • 13/12/2022 à 10:08

Le JT du mondial revient ce soir sur la première demi-finale entre l'Argentine et la Croatie, mardi. Et il y aura un match dans le match entre Lionel Messi, meneur de l'Albiceleste et finaliste du Mondial-2014, et Luka Modric, meneur des Vatreni et finaliste du Mondial-2018. Il est aussi question de l'autre demi-finale France-Maroc, mercredi, et de Raphaël Varane qui en appelle à l'expérience des Bleus à ce niveau de la compétition pour ne pas sous-estimer les Lions de l'Atlas.