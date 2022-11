Mondial-2022 : Sénégal - Pays-Bas : choc du groupe A sans Sadio Mané

information fournie par France 24 • 20/11/2022 à 23:44

En 2002, le Sénégal participait pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde. Une édition organisée en Corée et au Japon où les Lions avaient surpris le monde entier en battant les champions du monde français lors du match d’ouverture et en terminant leur parcours historique en quarts de finale. Deux décennies plus tard, le Sénégal ambitionne de devenir la première équipe africaine à se hisser dans le dernier carré d’un Mondial.