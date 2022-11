information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 00:36

Au programme de ce Journal du Mondial du 23 novembre, un nouveau coup de tonnerre. Le Japon renverse l’Allemagne et s’impose 2-1. Dimanche, les Allemands joueront déjà leur place en huitièmes face à l’Espagne qui s’est baladée 7-0 face au modeste Costa Rica. Au menu aussi : les Belges s’en sortent bien face aux Canadiens (1-0), et le match nul et vierge entre le Maroc et la Croatie.