Mondial-2022 : La Tunisie tient tête au Danemark (0-0)

information fournie par France 24 • 22/11/2022 à 23:29

Dans le groupe D, la Tunisie et le Danemark se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Dans un stade d'Education City acquis à sa cause, la Tunisie aurait même pu faire mieux.

Pas de vainqueur dans le match des futurs adversaires des Bleus. Sans complexes, la Tunisie a fait mieux que résister au Danemark avant de reculer sans craquer. À l'arrivée, elle décroche le point du match nul (0-0) qui pourrait s'évérer précieux dans son ambition de première qualification de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.