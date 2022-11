information fournie par France 24 • 30/11/2022 à 13:35

La Tunisie est en mauvaise posture et contrainte à l'exploit face à une équipe de France déjà qualifiée et qui ménage ses cadres. Les Aigles de Carthage ont un trou de souris pour passer en huitièmes de finale. Pour cela, ils doivent battre les champions du monde en titre avec une meilleure différence de but que le Danemark ou espérer que ces derniers fassent match nul contre l'Australie.