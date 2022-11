Mondial-2022 : la Suisse s'impose face au Cameroun 1 à 0 grâce à Embolo

information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 23:32

La Suisse a battu le Cameroun 1 à 0 grâce à un but de Breel Embolo pour son entrée en lice au Mondial-2022, jeudi à Doha, et prend la tête du groupe G avant le match Brésil-Serbie en soirée. Embolo est resté impassible après son but, inscrit au retour des vestiaires. L'attaquant, natif de Yaoundé, avait annoncé avant le match qu'il tenterait de ne pas célébrer s'il marquait avec la "Nati" contre son pays natal avec lequel il a gardé des liens très forts.