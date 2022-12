information fournie par France 24 • 01/12/2022 à 10:44

Stéphanie Frappart sera la première femme à arbitrer un match de la Coupe du monde masculine jeudi 1er décembre entre le Costa Rica et l'Allemagne, la situation "la plus normale du monde", estime le défenseur et latéral droit allemand, Lukas Klostermann.