information fournie par France 24 • 27/11/2022 à 23:49

A quelques heures du deuxième match du des Lions Indomptables face à la Serbie, l'effervescence et l'espoir de la qualification restent intactes au Cameroun. A Yaoundé, les marchés sont plus que jamais aux couleurs de la sélection nationale. Reportage sur place de Tony Michael MENGA et Michel Steve MVONDO