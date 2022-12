Mondial-2022 : au Liban, une Coupe du monde au prix fort

information fournie par France 24 • 08/12/2022 à 12:59

Direction le Liban où regarder la coupe du monde est devenu un luxe. Faute de financement du gouvernement, la chaîne d’Etat n’a pas pu acheter les droits de retransmission. Résultat: pas de matches gratuits à la télévision publique. Pour assister à la compétition, il faut s’abonner à la chaîne officielle du mondial. La note est salée: 125 dollars, soit 5 fois le SMIC dans ce pays en crise. Les plus riches se donnent rendez-vous dans les bars et restaurants qui diffusent les rencontres…Un choix hors de prix pour la majorité des Libanais aux revenus modestes. Pour suivre cet événement planétaire, certains mordus du ballon rond ont recours aux applications et aux sites de streaming illégaux.