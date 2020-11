Moldavie: la pro-européenne Maia Sandu remporte la présidentielle

AFP Video • 16/11/2020 à 16:18

Les Moldaves ont élu une femme, Maia Sandu, à la tête de leur pays. Pro-européenne de 48 ans, l'ex-Première ministre a largement remporté le second tour de la présidentielle face au sortant pro-russe Igor Dodon, ce qui constitue un revers pour Moscou. Mme Sandu assure que son gouvernement maintiendra une politique étrangère "équilibrée" entre l'Est et l'Ouest. "véritable équilibre" dans les relations diplomatiques avec "tous les pays". Le président sortant pro-russe Igor Dodon a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle de dimanche en Moldavie, félicitant sa rivale Maia Sandu dont l'arrivée au pouvoir dans cette ex-république soviétique marque un revers pour Moscou.