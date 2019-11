Mode masculine : les défilés ont-ils encore un sens ?

France 24 • 15/11/2019 à 15:21

Depuis plus de cinquante ans, les hommes foulent les podiums du monde entier. Les acheteurs, la presse mais aussi les stars ressentent une certaine lassitude. Les défilés sont-ils encore le meilleur moyen pour assurer la visibilité d'une marque ? Comment étonner, encore et encore ? Simon Jacquemus préfère pique-niquer avec ses invités plutôt qu'organiser un défilé, Olivier Rousteing mélange pour Balmain les hommes et les femmes, Thom Browne emballe décor et mannequins dans du papier bulle.