Les forces de l'ordre ont fait usage d'un canon à eau et de gaz lacrymogènes samedi à Nantes, où des échauffourées avaient déjà éclaté en ouverture de la manifestation de l'Acte V de la mobilisation sociale.
Mobilisations: canon à eau et gaz lacrymogènes à Nantes
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