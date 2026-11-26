Un cortège s'est élancé jeudi de place de la Bastille à Paris lors d'une nouvelle journée de mobilisation nationale dans l'enseignement supérieur à l'appel d'une intersyndicale d'étudiants et de personnels qui dénonce des réponses gouvernementales "insuffisantes" après plus de deux mois de contestation.
Mobilisation de la jeunesse : manifestation à Paris
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