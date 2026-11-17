"La seule chose qui peut mettre fin à la mobilisation, c'est la réponse aux revendications", déclare la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui réclame notamment des augmentations de salaire, au début de la manifestation à Paris pour le troisième appel unitaire à la mobilisation et à la grève dans la fonction publique depuis la rentrée. SONORE
Mobilisation de la fonction publique : "Il faut augmenter les salaires", dit Binet
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