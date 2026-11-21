Selon les révélations de nos confrères de RFI, des soldats français sont présents sur le sol ukrainien. Cela signifie-t-il que la France est en guerre contre la Russie? Le Général Michel Yakovleff nous donne son point de vue.
Mission Volia : la France en guerre contre la Russie ?
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