AFP Video • 16/11/2020 à 15:54

Mila, 17 ans, fait face à une recrudescence de menaces de mort depuis une nouvelle publication de la jeune Iséroise sur l'islam, et "vit comme les gens de Charlie Hebdo, bunkerisée", raconte son avocat, Me Richard Malka. Une enquête pour "menaces de mort par écrit et harcèlement électronique" a été ouverte par le parquet de Vienne (Isère).