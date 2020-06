Mexique: un gigantesque site maya découvert

AFP Video • 10/06/2020 à 16:44

Un immense site de 1.400 mètres de long, attribué à la civilisation maya, a été découvert au Mexique, grâce à une technologie laser aéroportée. Baptisé "Aguada Fénix", il s'agirait d'un centre cérémoniel édifié il y a 3.000 ans, le plus grand et plus ancien mis au jour.