Mexique: les enfants de migrants reçoivent la visite du Père Noël

26/12/2019

Avec sa barbe blanche traditionnelle et son costume rouge, le Père Noël arrive dans la ville frontalière de Juarez pour donner des jouets aux enfants de migrants mexicains et centraméricains qui campent avec leurs parents dans de terribles conditions dans l'attente et l'espoir de recevoir l'asile aux États-Unis.