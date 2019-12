Mexico : les défis de Madame la maire, Claudia Sheinbaum

France 24 • 06/12/2019 à 13:08

Alors que la socialiste Claudia Sheinbaum fête ses un an à la tête de la mairie de Mexico, la capitale du Mexique, nos reporters sont partis à la rencontre de cette mère de famille de 56 ans, divorcée, qui détonne dans le paysage politique mexicain, réputé machiste. Scientifique de formation, elle fait face à de multiples défis à la tête du gouvernement de cette mégapole de 22 millions d'habitants : en plus d'être l'une des villes les plus polluées au monde, Mexico est gangrenée par la violence, les cartels de la drogue ou encore la corruption.