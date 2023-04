information fournie par AFP Video • 07/04/2023 à 15:08

Six prévenus poursuivis pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, Luca Attaasio et de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo, sont condamnés à "la peine de servitude pénale à perpétuité" pour meurtre, association des malfaiteurs, et détention illégale d’arme de guerre. SONORE