information fournie par AFP Video • 13/03/2025 à 18:51

"Je souhaite que cette guerre vers la hausse des tarifs cesse le plus vite possible," assure le ministre de l'Economie Eric Lombard lors d'une visite de l'entreprise Wandercraft, à Paris, après l'annonce de Donald Trump qui a menacé la France et l'Union européenne (UE) d'imposer des droits de douane à 200% sur leurs champagne, vins et autres alcools. SONORE