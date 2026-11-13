Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à l'élection présidentielle, estime que Teddy Riner se rend dans "le dernier endroit de France où il devrait aller", alors que le judoka effectue son premier déplacement de campagne dans un hôpital de Saint-Denis. S'exprimant depuis le salon du "Made in France" à Paris, l'Insoumis affirme que les conseillers de Teddy Riner, personnalité "de droite et macroniste", "l'envoient dans une impasse".
Mélenchon sur Riner : "de droite et macroniste dans un hôpital", "ça ne marche pas"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro