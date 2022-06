information fournie par AFP Video • 19/06/2022 à 21:17

"La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente", a déclaré dimanche le chef de file de la Nupes Jean-Luc Mélenchon devant les militants réunis à l'Elysée Montmartre à Paris peu après l'annonce des résultats du second tour des législatives, alors que la gauche qu'il a unie est en passe d'emporter plus de 150 sièges, empêchant le président d'obtenir une majorité absolue.