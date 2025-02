information fournie par AFP Video • 27/02/2025 à 11:58

"Ce matin, Mehdi Nemmouche a été bavard. Ça fait plus de dix ans qu'il n'avait pas dit un mot au moindre juge d'instruction, au moindre policier", déclare Me Francis Vuillemin, l'avocat du jihadiste français, qui est interrogé devant la cour d'assises spéciale de Paris pour son rôle présumé de geôlier et de tortionnaire d'otages occidentaux en Syrie et notamment français. SONORE