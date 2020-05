Meghan Markle lit un livre à son fils Archie pour son 1er anniversaire

AFP Video • 07/05/2020 à 08:35

Le Prince Harry et son épouse Meghan Markle diffusent une vidéo de leur fils Archie lors de son premier anniversaire, alors que la Duchesse du Sussex lui lit un livre pour enfants. La vidéo, filmée par le Prince Harry, a été postée dans le cadre d'une campagne de l'organisation Save The Children visant à lever des fonds pour les enfants et familles touchées par le coronavirus.