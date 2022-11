information fournie par AFP Video • 25/11/2022 à 15:27

"C'est une très bonne chose et que toute la lumière soit faite et que la transparence soit faite": Emmanuel Macron, en marge d'un déplacement en Côte-d'Or vendredi, a réagi à l'ouverture par le parquet national financier (PNF) de deux enquêtes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. SONORE