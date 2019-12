Mayotte sous la pluie avant l'arrivée du cyclone Belna

AFP Video • 08/12/2019 à 14:45

De fortes pluies et vents s'abattent sur le littoral à Petite-Terre, à Mayotte, quelques heures avant le passage du cyclone Belna. L'île est placée en alerte rouge ce dimanche, le passage cyclone étant prévu entre 19 heures et 20 heures, heure locale, à environ 80 km à l'Est de Petite-Terre