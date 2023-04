information fournie par AFP Video • 29/04/2023 à 18:35

"C’est un espoir que la population se réveille": plus d'un millier de personnes se réunissent à Mamoudzou pour renouveler leur soutien à l'opération sécuritaire "Wuambushu" menée par les autorités sur l'île de Mayotte et exiger un coup d'arrêt à la délinquance et à l'immigration illégale.